Gold für Liensberger: "Bin glücklich und dankbar"

Katharina Liensberger holt ihre dritte Medaille bei der Ski-WM - Gold im Slalom für die Vorarlbergerin.

Das Rennen im Liveticker

Liensberger euphorisch

"Was Schöneres kann mir nicht passieren! Ich habe alles probiert, ich habe auf diesen Slalom hingearbeitet. Dass ich das so zeigen kann, ist nicht in Worte zu fassen. Ich bin erstens glücklich und zweitens dankbar. Wenn man was ganz fest will, ist wirklich das ganze Universum da, das einem hilft", sagte Liensberger im ersten ORF-TV-Interview. "Ich bin heute stolz auf mich und dankbar für alle Menschen, die mir geholfen haben." Sie ist Weltmeisterin, ohne bisher ein Weltcuprennen gewonnen zu haben, stand allerdings in diesem Winter in allen Rennen auf dem Podest und zeigte ihre Konstanz.