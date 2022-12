Goggia gewinnt Hundertstel-Krimi in Lake Louise

Sofia Goggia siegt bei der ersten Abfahrt von Lake Louise knapp vor Corinne Suter (+0,04) und Cornelia Hütter (+0,06). Nina Ortlieb fährt beim Comeback auf Rang 6.

In Lake Louise ging für die Damen heute die erste Weltcup-Abfahrt der Saison über die Bühne. Nach den guten Trainingsleistungen wollte Nina Ortlieb, die nach 23 Monaten ihr Renn-Comeback gab, um die Podestplätze mitfahren. Als erste von drei Vorarlbergerinnen ging Christine Scheyer mit Startnummer drei ins Rennen, musste sich nach einem verpatzen Lauf jedoch am Ende des Feldes einreihen. Mit Starnummer 8 setzte sich Mirjam Puchner mit einem starken Lauf mit 0,71 Sekunden Vorsprung vor Joana Hählen an die Spitze. Doch die Führung hielt nicht lange, denn Sofia Goggia war noch 0,33 Sekunden schneller.