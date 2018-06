Götznerin Maja Nikolic wurde sensationell Staatsmeisterin

Die 16-jährige Götznerin Maja Nikolic ist sensationell Sportkegel-Staatsmeisterin im Sprint.

Nachdem Maja im vergangenen Jahr die Bronzemedaille bei der WM gewann, hat sie am 16. Juni 2018 in Salzburg bewiesen, dass das nicht nur mit Glück zu tun hatte. Die 16 Jährige Götznerin, das Nachwuchstalent des SKC Koblach, hat die besten Sportkeglerinnen Österreichs im Sprint-Bewerb besiegt.

Bei diesem Bewerb werden auf 2 Bahnen jeweils 10 Wurf in die Vollen und ins Abräumen gegen einen direkten Gegner gespielt. Der Spieler mit mehr getroffenen Kegeln erhält einen Satzpunkt. Bei Gleichstand der Satzpunkte wird der Sieger durch das Sudden Victory – 3 Wurf in die Vollen – ermittelt. Der Verlierer scheidet aus. So hat Maja dank ihrer Nervenstärke und Kondition jeden Durchgang souverän gemeistert und das Finale mit einem klaren 2:0 gewonnen.