Götzis: Tage der Utopie im Bildungszentrum St. Arbogast

Festival für eine gute Zukunft erörtert mit Vorträgen, Dialogen oder Aufstellungen brennende Fragen unserer Zeit. Wie gerechtes Internet oder Wege aus der globalen Krise.

Alle zwei Jahre wird St. Arbogast in Götzis über rund eine Woche hinweg zu einem internationalen Zentrum für Zukunftsfragen. Die Tage der Utopie – diesmal vom 6. bis 11. Mai 2019 – haben sich als ein breitgefächertes Forum für Vordenker, Neuerer, Ideengeber weit über die Landesgrenzen hinaus einen Ruf als richtungsweisende Ideenschmiede erworben. Anstelle eines Generalthemas widmen sich die Tage der Utopie stets einer bunten Palette an brennenden Fragen bzw. besonderen Herausforderungen der Gegenwart. Kernidee ist die Präsentation gesellschaftspolitischer Perspektiven für eine wünschenswerte Zukunft. Heuer garantieren inspirierende Persönlichkeiten wie Ingrid Brodnig oder Julia Ebner für hochkarätige Vorträge (siehe Programm weiter unten).

Die zentralen Fragen heuer

Welche Prozesse sind hilfreich, um aus einer defizitorientierten Perspektive in die Lösungsorientierung zu kommen? Wie kann berechtigte Kritik mit Vision und ein Zukunftsbild mit Umsetzung verbunden werden? Wie können wir in einem so konkurrenzorientierten, effizienzgetriebenen Umfeld wie heute Werten wie Gemeinschaftlichkeit und Mitbestimmung treu bleiben? Diesen und weiteren Kernfragen werden sich namhafte Vortragende aus verschiedensten Fachdisziplinen stellen.