Göfner Kinderfasching ganz groß

Originelle Kostüme statt riesiger Umzugswagen: Göfner Fasching zog viele Gäste an

GÖFIS Dinosaurier und Krokodile, Raketen und Sterne, Ritter und Geister: Originelle Kostüme gab es auch heuer auf dem beliebten Kinderfasching in Göfis zu bewundern. Schulen und Kindergärten waren ebenso einfallsreich bei Kostümen und Darbietungen wie die Vereine und die Gemeinde: Von Agasell´ner Dinosaurier Kindi und den Raketen und Sternen der Volksschule Agasella über die Krokodile und Ritter der Volksschule Kirchdorf bis zur akrobatischen Fußball Garde des SC Göfis reichte die Vielfalt.

Schöne Tradition



Dem Elternverein der Volksschulen Göfis ist es zu verdanken, dass jedes Jahr wieder am Faschingsdienstag ein schöner und kunterbunter Kinderfasching veranstaltet wird. Nach dem Umzug zogen viele noch zum Faschingsausklang im Vereinshaus. In den Umzug gesellten sich auch der Göfner Bürgermeister Thomas Lampert, die Mitarbeiter vom Bauhof als e5-Team sowie Burggraf Dominik I von der Riebelzunft Frastanz. HE