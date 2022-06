Goalie von Paris Saint Germain steht im Altacher Tor

Die 23-jährige Deutsche wechselt von Paris Saint-Germain nach Altach.

Die gebürtige Karlsruherin wechselte bereits als 16-Jährige in den Nachwuchs der TSG Hoffenheim und zwei Jahre später zu PSG in die französische Hauptstadt. Nach zwei Spielzeiten in Paris folgte 2019/20 ein einjähriges Intermezzo beim SC Sand in der Deutschen Frauenbundesliga, ehe Voll ein zweites Mal zu Paris Saint-Germain zurückkehrte.