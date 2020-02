GNTM 2020: Heidi Klum ist sauer auf ihre Mädels

Die Model-Mama ist mit den Leistungen der diesjährigen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen gar nicht zufrieden.

Buntschimmernde Corsagen, Bodysuits mit Fransen, glitzernde Spitzen-Overalls – beim Entscheidungswalk präsentieren Heidi Klums Models die Kollektion des amerikanischen Designer-Duos „The Blonds“ auf dem Laufsteg.

Die Gastjuroren haben klare Vorstellungen: „Wir wollen actionreiche Posen und trotzdem einen glamourösen Walk.“ Das Besondere an dieser Entscheidung: Während die Topmodel-Anwärterinnen vor Heidi Klum und ihren Gastjuroren laufen, springen Motocross-Fahrer über den Laufsteg.

Heidi Klum: „In dieser Woche jagt ein Adrenalinkick den nächsten. Die Mädchen haben keine Zeit zum Durchatmen, denn auch die Elimination wird actionreich.“ Sarah S. (23, Köln) ist beeindruckt: „Diese Aufgabe ist echt over the top.“

Klum: "Die sind so unbegabt"

Insgesamt ist "Germanys's Next Topmodel"-Mama Heidi Klum mit ihren Models alles andere als glücklich: "Die sind alle so unbegabt!" Vor allem über die Unsportlichkeit der Models ist Heidi entsetzt. So schickt sie ihnen einen Personal Trainer. Doch was halten die Kandidatinnen vom einem Workout um 6 Uhr morgens?

GNTM-Models hassen Sport

Die Mädels sind alles andere als begeistert: die meisten hassen Sport und spielen lieber nur auf ihrem Smartphone herum.

„Ich fühle mich so stark wie ein Superhero!“ Lijana (23, Kassel) nimmt Anlauf, springt auf ein Trampolin und posiert mit ausgestrecktem Arm wie eine Superheldin in der Luft. Hinter ihr schießen Feuerflammen nach oben, Rauch steigt auf. „Für dieses Action-Shooting muss man seinen Körper ganz genau kennen“, sagt Lijana.

Beim Fotoshooting in der vierten Folge „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ (Donnerstag, 20. Februar) müssen die Topmodel-Anwärterinnen Körperbeherrschung und Mut beweisen.

Explosion beim Fotoshooting

„Die Mädchen machen heute einen echten Stunt, da ist die volle Konzentration gefragt“, sagt Heidi Klum, „denn in diesem einen Moment muss alles stimmen.“ Vor der Kamera von Fotograf Max Montgomery haben die Models nur Bruchteile einer Sekunde, um die Modelchefin zu überzeugen. Für wen geht es beim Sprung über das Feuer hoch hinaus und wer geht zwischen den Flammen unter?

Julia P: "Es war so scheiße!"

