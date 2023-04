Buchtipp der Woche: "#Glücksmomente am Bodensee - 130 Orte & Erlebnisse, die glücklich machen" von Stefan Blank und Ulrike Niederer

Entdecken Sie schöne Orte, außergewöhnliche Aktivitäten und Erlebnisse, die alle eines bieten: einen einfachen Anlass zum Glücklichsein.

In diesem Reiseführer werden Ihnen die besten Geheimtipps für das Dreiländereck am Bodensee vorgestellt. Stefan Blank und Ulrike Niederer nehmen Sie mit und zeigen Ihnen die schönsten Seiten der Region. Finden Sie in diesem Buch Ihre ganz persönlichen Glücksmomente an idyllischen Orten, bei außergewöhnlichen Aktivitäten und besonderen Erlebnissen. Die Autoren nehmen Sie mit auf eine Reise und zeigen, was den Bodensee auszeichnet und welche Menschen, Köstlichkeiten und Gerüche ihn einzigartig machen.