Glücklose Altacher kassieren Heimniederlage gegen den WAC

Der CASHPOINT SCR Altach verliert in der Qualigruppe erstmals ein Heimspiel, gegen den WAC setzte es bei strömendem Regen ein 0:2.

Alles andere als einladende äußere Bedingungen herrschten am Freitag Abend beim Duell des CASHPOINT SCR Altach gegen den WAC. Am Ende sahen 3.891 wetterfeste Zuschauer in der CASHPOINT Arena eine bittere 0:2-Niederlage.

Trainer Klaus Schmidt konnte wieder auf den zuletzt verletzten Husein Balic zurückgreifen, der Offensivakteur stand nach seiner Zwangspause auch gleich in der Startelf. Amir Abdijanovic erhielt gegen die Kärntner ebenfalls das Vertrauen von Beginn an, nicht im Kader war hingegen der verletzte Johannes Tartarotti, Jan Jurcec nahm zunächst auf der Bank Platz.

Der Rasen präsentierte sich aufgrund der anhaltenden Regenfälle natürlich dementsprechend tief und nass, allerdings herrschten keine irregulären Verhältnisse. In Minute zehn fanden die Gastgeber – die sich deutlich kompakter zeigten wie in der Vorwoche – die erste Abschlussgelegenheit vor. Balic passte die Kugel zu Nuhiu, der aber nicht genügend Druck hinter seinen Halbvolley brachte und so konnte Keeper Bonmann das Spielgerät ohne Probleme aufnehmen.

Rückstand aus dem Nichts

Insgesamt war der SCRA recht gut im Spiel, dennoch gingen die Gäste aus dem Lavanttal nach 28 Minuten mit deren ersten nennenswerten Angriff in Front. Nach einem unnötigen Altacher Ballverlust bediente Malone im Zentrum Veratschnig, der nach einer Drehung abzog und den Ball mit links versenkte – 0:1. Bis zum nächsten Abschluss der Rheindörfler sollte es bis Minute 39 dauern, ein Schuss von Balic fiel allerdings zu schwach aus. Kurz vor Ende der erste Hälfte kam Herold noch zu einem Kopfball, der in den Armen des Gästekeepers landete und so ging es mit dem knappen und unglücklichen Rückstand in die Pause.

Nach Wiederbeginn kamen beide Teams unverändert aus den Kabinen, zudem schüttete es zunächst weiter wie aus Kübeln. Altach blieb bemüht und die aktivere Mannschaft, zwingende Gelegenheiten konnten aber keine erarbeitet werden. Eine Stunde war absolviert, da brachte Schmidt mit Jan Jurcec, Noah Bischof und Marko Lazetic ein frisches Trio aufs Feld, für Abdijanovic, Balic und Thurwald war die Partie beendet.

Durchschlagskraft fehlte

Der nächste SCRA-Akteur, der sich an einem Abschluss versuchte war Jäger. Dessen Distanzschuss konnte Bonmann aber entschärfen (63.). In der Zwischenzeit hatte der Regen zumindest ein wenig nachgelassen. Was nicht nachließ waren die Altacher Bemühungen, was fehlte war die Durchschlagskraft. Der mittlerweile ebenfalls eingewechselte Zwischenbrugger prüfte Bonmann dann ebenfalls mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, wieder konnte der Schlussmann einen Gegentreffer verhindern.

Knapp 84 Minuten waren absolviert, da zappelte die Kugel zum zweiten Mal an diesem Abend hinter Casali im Netz. Der eben erst eingetauschte Röcher bezwang den Altacher Torhüter und entschied somit dieses Spiel endgültig zu Gunsten der Wolfsberger.

So blieb es am Ende beim 0:2 aus Sicht des SCRA, der sich nicht schlecht präsentierte, was aber schließlich gegen effiziente Gäste nicht zu Punkten reichte. Bereits in sieben Tagen treffen diese beiden Mannschaften wieder aufeinander, dann ist die Lavanttal-Arena Austragungsort.

CASHPOINT SCR Altach – RZ Pellets WAC 0:2 (0:1)

Freitag, 28.04.2023, 19:30 Uhr

CASHPOINT Arena, 3.891 Zuschauer

Tore: 0:1 Veratschnig (28.), 0:2 Röcher (84.)

(www.scra.at/TT)