Glückwünsche der Kinder zu Michael Schumachers 54. Geburtstag

Per Instagram haben Michael Schumachers Kinder ihrem berühmten Vater mit emotionalen Worten zum 54. Geburtstag gratuliert.

Emotionale Worte von Mick: "Ich liebe dich"

Emotionale Worte schrieb Bruder Mick zu zwei Fotos. Eines zeigt den 23-Jährigen zu früheren Zeiten mit einem Bilderrahmen in der Hand zusammen mit Vater Michael vor einem See. Auf einem zweiten grinst Michael Schumacher in Rennmontur in die Kamera. "Happy Birthday dem besten Papa aller Zeiten", schrieb er auf englisch dazu. Versehen mit einem roten Herzen ergänzte er: "Ich liebe dich."