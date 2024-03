Globale Bedrohung: Russlands Atomarsenal könnte die Welt mehrmals zerstören

Von sonnigen Abschnitten bis hin zu Schneefällen und Regenschauern.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat wenige Tage vor seiner erwarteten Wiederwahl erneut mit einem Atomkrieg gedroht. Russland sei technisch bereit für einen Einsatz von Nuklearwaffen, sagte er in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Falls die USA Truppen in die Ukraine entsenden würden, werde Russland das als bedeutende Eskalation des Konflikts ansehen. Nachfolgend einige Fragen und Antworten zu Russlands Atomwaffenarsenal und seiner Nukleardoktrin.