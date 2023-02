Glimmbrand in Langenegg: 70-Jähriger konnte ...

In Langenegg kam es am Montag zu einem Glimmbrand in einer Werkstatt. Im Einsatz waren zahlreiche Feuerwehren.

Am Montagmorgen, 6. Februar 2023, verbrannte ein 70-jähriger Mann im Freien Papierschnitzel in einem Metallkübel. Diesen stellte er gegen 13 Uhr wieder in die hauseigene Werkstatt in der Annahme, dass die Asche ausgekühlt sei und gab sie in einen Müllsack. Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich jedoch im Müllsack ein Glimmbrand und daraus auch eine starke Rauchentwicklung.

70-Jähriger konnte Brand selbst löschen

Der 70-Jährige nahm den Brandgeruch selbst wahr und konnte den Brand mittels Feuerlöscher selbst löschen. Die zuvor alarmierte Feuerwehr begab sich mit Atemschutz in die Werkstatt, um daraus Glutnester zu entfernen und den Raum zu lüften. Durch den Glimmbrand entstand Sachschaden in unbekannter Höhe, verletzt wurde niemand.

30 Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren der Gemeinden Langenegg, Lingenau und Krumbach mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen. Zur Vorsicht wurde auch die Rettung Egg mit Besatzung alarmiert.

