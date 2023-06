Gleitschirmflieger im Schweizer Wallis tot aufgefunden

Es könnte sich um jenen Gleitschirmflieger handeln, der auf dem Weg von Innsbruck nach Chamonix in Frankreich war und als verschwunden gilt.

Ein Gleitschirmflieger ist im Schweizer Kanton Wallis am Sonntag tot aufgefunden worden. Bei der Leiche in einer Felswand in der Gemeinde Raron könnte es sich um einen Mann handeln, der auf dem Weg von Innsbruck nach Chamonix in Frankreich war und als verschwunden gilt. Eine Bestätigung gibt es bis dato noch nicht, da Identifizierung des Toten noch im Gange sei, hieß es am Montag vonseiten der Walliser Kantonspolizei.