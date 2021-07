Gleichstellung: "Manchmal muss man es übertreiben"

Sabine Juffinger über die Bedeutung einer fairen Sprache, Gleichberechtigung im Job und die aktuelle LGBTQ-Bewegung.

Sabine Juffinger berät Unternehmen in Gender- und Diversityfragen. Warum eine faire Sprache wichtig ist und wie es um die Gleichstellung in Vorarlberg bestellt ist, erklärte sie am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE".