Gleich drei Bundesligisten wollen ins ÖFB-Cup Viertelfinale

Mit drei Partien wird am Mittwoch der nationale Pokalbewerb abgeschlossen. VOL.AT tickert alle Spiele live.

Alle drei Cupspiele im VOL.AT Livecenter mit Tore und Ergebnisse

Am Mittwoch, 16. Dezember, stehen gleich drei Spiele am Programm. Den Auftakt macht um 16 Uhr die Partie RZ WAC vs. SKU Amstetten. Anschließend empfängt ab 18 Uhr der LASK mit ASK Elektra einen Underdog aus der Wiener Stadtliga. Zum Abschluss folgt ein absolutes Spitzenspiel: Der amtierende Cupsieger FC Salzburg empfängt Rekordmeister SK Rapid. Die Auslosung des Viertelfinales findet am Mittwoch, 16. Dezember, 22.25 Uhr statt.