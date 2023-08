Glawischnig will Kickl geküsst haben

Die ehemalige Grünen-Chefin Eva Glawischnig will in Jugendtagen den nunmehrigen FPÖ-Parteichef Herbert Kickl geküsst haben.

Passiert sei es auf ihrer Geburtstagsparty beim Flaschendrehen, als sie 14 Jahre alt war, wie sie in "Das Duell" verriet. "Wir haben uns geküsst, ja", so Glawischnig: "Aber da waren wir ganz jung." Kickl und Glawischnig hatten gemeinsam in Spittal an der Drau die Schulbank gedrückt.