Glaubensforum Leiblachtal mit Referentin Dr. Agnes Juen in Lochau (Abend 3)

Lochau. Als Referentin beim Glaubensforum „Glauben heißt Leben“ ist am Freitag, 29. März, um 19.30 Uhr Dr. Agnes Juen aus Feldkirch mit dem Thema „Ist Glauben attraktiv?“ im Lochauer Pfarrheim zu Gast.

An fünf Abenden steht der „GLAUBE“ aus verschiedenen Sichtweisen im Mittelpunkt von Referaten und Diskussionen, dies mit verschiedenen Referenten und einem zentralen Thema. Jeder Abend kann auch einzeln besucht werden, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt pro Abend und pro Person beträgt acht Euro, Jugendliche sind frei.

So laden noch am 29. März Dr. Agnes Juen („Ist Glauben attraktiv?“), am 5. April Pastor Christian Olding („Klartext bitte – Glauben ohne Geschwätz?“) sowie am 12. April Pater Anselm Grün („Kann Glaube Lebenshilfe sein?“) als versierte und bekannte Referenten zur Information, zur Diskussion und zum persönlichen Gespräch.

Veranstalter sind die Leiblachtaler Pfarrgemeinden in Zusammenarbeit mit

„Wege erwachsenen Glaubens Vorarlberg“ und dem Katholischen Bildungswerk Vorarlberg. Nähere Informationen zum Glaubensforum 2019 unter www.pfarre-lochau.at und www.pfarre-hoerbranz.at

Dr. Agnes Juen

Agnes Juen, geb. 1955, ist Theologin, Psychologin, Religionspädagogin und Psychotherapeutin. Sie hat jahrelang Menschen in Südamerika und in Vorarlberg, in Höheren Schulen und in der Pastoral auf ihren existentiellen Such- und Glaubenswegen begleitet. Als Leiterin für spirituelle Wege hat sie sich besonders spezialisiert für die Spiritualität in den verschiedenen Religionen.

„Ist Glauben attraktiv?

Diese Frage stellten ihr nicht nur unzählige Jugendliche, sondern Menschen quer durch alle Lebensphasen. Agnes Juen geht den Spuren nach, wo existentielle Erfahrungen dem Glauben die Tür öffnen. Findet spirituelles Leben Raum im Alltag, wo alles abgedeckt ist durch Beruf, Familie, Freizeit, Finanzen, Yoga, Pilates, Sport, Versicherung und Immobilien? Kann im religiösen Spannungsfeld nur attraktiv sein, was sich zwischen weiblichen und männlichen Kräften abspielt?

Pastor Christian Olding

Christian Olding, geb. 1983, ist Pastor in Geldern. Seine Gottesdienste sorgen bundesweit für Furore, die Medien nennen ihn “Pop-Kaplan”. Mit den “v_Gottesdiensten”, die einen riesigen Andrang erleben, hat er eine eigene Marke erschaffen.

„Klartext bitte – Glauben ohne Geschwätz.“

Christian Olding gilt wahlweise als charismatischer Reformer oder dickköpfiger Rebell.

Er erzählt uns seine eigene Geschichte und stellt dar, wie man seinen Glauben im Alltag integriert.

Olding polarisiert und inspiriert. Vor allem mit seinen Gottesdiensten mit Lasertechnik und Videosequenzen, deren Entstehung er ebenfalls beschreibt. Denn sein Ziel ist, die Botschaft Christi verständlich und in moderner Weise zu vermitteln. Seichtes Geschwätz oder leere Floskeln sind ihm fremd, er findet klare Worte, die die Menschen aller Altersgruppen verstehen und berühren. Seine Geschichten motivieren und zeigen das wahre Potenzial der christlichen Glaubensgemeinschaft. Dabei schreckt er vor Kritik nicht zurück.

Pater Anselm Grün

Anselm Grün OSB, Dr. theol., geb. 1945, Mönch der Benediktinerabtei Münsterschwarzach, geistlicher Begleiter und Kursleiter in Meditation, Fasten, Kontemplation und tiefenpsycho-logischer Auslegung von Träumen. Seine Bücher zu Spiritualität und Lebenskunst sind weltweite Bestseller in über 30 Sprachen.

„Kann Glaube Lebenshilfe sein?“