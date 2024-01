Glatter Start ins Faschingswochenende

Prinzessin Desiree, Prinz Florian und ihr Seerosengefolge auch auf rutschigem Untergrund Trittsicher

Das lange Faschingswochenende startete für die große Leiblachtaler Faschingsgesellschaft auf rutschigem Parkett. Beim Heimspiel des EV Islanders Lindau im Derby gegen Lokalrivalen Memmingen Indians konnte die Trittsicherheit der Beteiligten unter Beweis gestellt werden. In der ersten Drittelpause präsentierte das amtierende Hörbranzer Prinzenpaar, Prinzessin Desiree, Prinz Florian und ihre Seerosen ihre Prinzenpaarshow. Begleitet wurden sie von den Hörbranzer Raubrittern und den Leiblachtaler Schalmeien, die für Faschingsstimmung in der Lindauer BPM-Arena sorgten. Unfall- und Sturzfrei konnte anschließend das packende Heimspiel der Lindauer Eishockeycracks verfolgt werden, was der EV Lindau mit 5:2 für sich entscheiden konnte.

Wenig Zeit bleibt der Faschingsgilde zum aufwärmen. Am Samstag steht der Besuch des Zivilinvalidenballs in Bregenz und des Fussballerballs in Hörbranz auf dem Programm. Am Sonntag, nach keiner oder kurzer Nachtruhe, ist der Narrenfrühschoppen in Doren im Kalender markiert.