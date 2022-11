Glasner steht mit Eintracht Frankfurt im CL-Achtelfinale

Die Frankfurter drehen einen 0:1-Rückstand bei Sporting Lissabon in einen 2:1-Erfolg um und qualifizieren sich für die K.O.-Phase der Königsklasse.

Vor den abschließenden Spielen in den UEFA Champions League Gruppen A bis E waren nur noch wenige Entscheidungen offen. Spannung herrschte vor allem in Gruppe D, in der alle vier Teams noch Chancen auf den Aufstieg ins Achtelfinale hatten.

Dramatik pur

Während die punktegleichen Teams Sporting und Frankfurt in Portugal aufeinandertrafen, empfing Marseille im eigenen Stadion Tottenham, bei den Londonern war Trainer Conte nach seiner roten Karte aus der Vorwoche gesperrt und stand nicht an der Seitenlinie.

Angetrieben von den fanatischen Anhängern im Stade Velodrome dominierte Marseille die erste Halbzeit gegen die Spurs. Einzig Keeper Lloris verhinderte lange Zeit einen Rückstand für die Engländer. In der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten war es dann aber so weit, Mbemba versenkte einen wuchtigen Kopfball zum 1:0.

Die Spurs kamen dann allerdings verändert aus der Kabine, Lenglet glich für die Engländer neun Minuten nach Wiederbeginn per Kopf aus. Kurz vor dem Ende hatte Tottenham dann großes Glück, die Südfranzosen verpassten den Siegtreffer nur knapp. Marseille warf dann alles nach vorne und lief in den entscheidenden Konter, Hojbjerg sicherte seinem Team nicht nur den 2:1-Erfolg, sondern auch gleichzeitig den Gruppensieg.

Reds mit Sieg zum Abschluss

Bayern bleiben makellos

Nur noch ums Prestige ging es in den Duellen in Gruppe C. Bayern München stand vor dem Heimspiel gegen Inter Mailand als Gruppensieger fest. Die Italiener standen ihrerseits bereits fix in der K.O.-Phase. Am Ende vollendete der deutsche Rekordmeister mit einem 2:0-Erfolg eine weitere perfekte Gruppenphase ohne jeglichen Punktverlust.