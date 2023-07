Glasfaser-Ausbau und Straßensanierung

In Lingenau ist aufgrund der Grabungsarbeiten im Kreuzungsbereich L 205/L 29 eine Halbseitige Straßensperre verordnet wurden. Diese dauert vom 24.07.2023 bis zum 20.08.2023.

Aktuell finden in Lingenau im Kreuzungsbereich L205/ L29 Grabungsarbeiten statt. Diese dienen einem zur Verlegung von Glasfaser, zum anderen wird die Straße saniert.

Die Arbeiten dauern noch bis zum 20. August. In der Zwischenzeit ist in beiden Fahrtrichtungen 70 m vor bis 25 m nach dem Baustellenbereich das Überholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten. Weiter ist in beiden Fahrtrichtungen 25 m vor bis 25 m nach dem Baustellenbereich das Überschreiten der Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h verboten.