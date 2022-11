Giving Tuesday: Gutes tun für Kinder in Not

Jede Spende an SOS-Kinderdorf am "Tag des Gebens" (29. November) ist ein wichtiger Baustein für ein neues, liebevolles Zuhause.

Nach der vorweihnachtlichen Schnäppchenjagd am Black Friday, ersucht SOS-Kinderdorf am Giving Tuesday an Kinder zu denken, deren Startbedingungen ins Leben schwer sind.

Sich geborgen fühlen, einen Rückzugsort haben, umgeben sein von Menschen, die einen annehmen, wie man ist, zur Ruhe kommen – alles Werte, die mit Zuhause verbunden werden und deren Bedeutung in den letzten Monaten besonders bewusstgeworden sind. Vor allem Kinder brauchen diesen sicheren Platz zum Leben, um sich gut entwickeln zu können.

24-Stunden-Aktion

Am Giving Tuesday sammelt SOS-Kinderdorf daher in einer 24-Stunden-Aktion für die Dorferneuerung im oberösterreichischen Altmünster, einem der ältesten SOS-Kinderdörfer weltweit. Hier entsteht für Kinder in Not ein zukunftsgerechtes und liebevolles Zuhause nach aktuellsten pädagogischen und ökologischen Standards.

©SOS-Kinderdorf

„Wenn Kinder und Jugendliche ins SOS-Kinderdorf übersiedeln, wiegt ihr seelischer Rucksack oft schwer. In Wärme und Würde aufzuwachsen hilft, diese Last zu mindern. Ein großes Dankeschön daher an alle, die beim Tag des Gebens mitmachen“, so Christian Moser, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf.

Gemeinsam ein Zuhause mit Zukunft bauen

Leben und Bewegen, Spielen und Lernen, Besuche, Beratung, Therapie, Selbstständigkeit üben, Natur

erforschen – das alles wird nach Abschluss des Neubauprojektes für rund 100 Kinder und Jugendliche im SOS-Kinderdorf Altmünster möglich sein. Auf die Wünsche und individuellen Bedürfnisse der Kinder wurde bei der Planung eingegangen. Die nachhaltige Dorfneugestaltung mit Massivholzhäusern, begrünten Dächern und einem umweltfreundlichen Energieversorgungskonzept reduziert den ökologischen Fußabdruck erheblich.

©SOS-Kinderdorf

Partner schaffen mit Verdoppelung besonderen Anreiz

24 Stunden lang werden am 29. November online Spenden für ein liebevolles und nachhaltiges Zuhause gesammelt. Großzügige Partner von SOS-Kinderdorf – Soluto, Goodyear, ShoppingCity Seiersberg, Sportalm Kitzbühel und Toyota - liefern einen zusätzlichen Anreiz zum Spenden: Sie verdoppeln die ersten 30.000 Euro, die am Giving Tuesday für die Erneuerung vom SOS-Kinderdorf Altmünster gespendet werden.