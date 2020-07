Gisele Bündchen: Ein Supermodel wird 40

Sie wird von vielen bewundert: Sie ist wunderschön, reich, mit einem der erfolgreichsten Sportler der Welt verheiratet und hat zwei süße Kinder – Gisele Bündchen hat in ihrem Leben bereits viel erreicht. Nächste Woche wird die Laufsteg-Beauty 40 Jahre alt.

Das bestbezahlteste Model der Welt

Gisele Bündchen wurde am 20. Juli 1980 als eines von sechs Kindern in Horizontina, Brasilien geboren. Im Mai 1994 nahm sie in São Paulo an einem Wettbewerb teil, bei dem die renommierte Modelagentur "Elite" castete und landete unter den fünf Finalistinnen. Entdeckt wurde das Supermodel aber angeblich schon beim Burgeressen in einer McDonald’s-Filiale: Ein Model-Scout der Agentur soll die erst 14-jährige Gisele in einem Einkaufzentrum in São Paulo angesprochen haben. Danach ging es karrieretechnisch jedenfalls steil bergauf. Wenige Monate später nahm sie in Paris an dem Nachwuchswettbewerb "Elite Model Look" teil, dem eine erfolgreiche Karriere folgte.