CL: Giroud beendet Salzburgs Achtelfinal-Traum in Mailand

RB Salzburg verpasste mit einer klaren 0:4-Niederlage beim AC Milan den Einzug ins CL-Achtelfinale. Im Frühjahr geht es in der Europa League weiter.

Nach einem bisher starken Auftritt in der Gruppenphase der Champions League hatte RB Salzburg den Aufstieg ins Achtelfinale vor dem letzten Spieltag noch in der eigenen Hand. Dafür musste ein Sieg beim italienischen Meister AC Milan her.

Nachdem in der 3. Minute noch der Pfosten für die Salzburger rettete, sorgte Giroud nach einem Eckball in der 14. Minute unbedrängt per Kopf für das 1:0. Insgesamt spielte das junge Salzburger Team sehr mutig nach vorne und kam durchaus zu einigen guten Chancen. Die beste Möglichkeit vergab Adamu kurz nach dem 1:0. In der 27. Minute hatten die Salzburger dann Glück, dass Giroud bei seinem zweiten Treffer im Abseits stand. Da die Salzburger auch die weiteren Chancen nicht verwerten konnten, ging es mit dem knappen Rückstand in die Pause.

Kalte Dusche für Salzburg

Die zweite Halbzeit begann denkbar schlecht: Nach einer Rebic-Flanke legte Giroud auf Krunic ab, der per Kopf auf 2:0 stellte. Zehn Minuten später war das Duell endgültig entschieden. Leao wurde nicht angegriffen, lief einmal rund um den Strafraum und brachte den Ball mit etwas Glück zu Giroud, der das 3:0 erzielte. Weitere zehn Minuten später verhinderte die Latte den ersten Treffer des starken Leao. In der Nachspielzeit sorgte Junior Messias für den 4:0-Endstand.

Schlussendlich gab es für Salzburg eine klare 4:0-Niederlage, wobei vor alle die Leistung in der ersten Halbzeit nicht ganz dem Ergebnis entspricht. Insgesamt waren die Mailänder am heutigen Abend aber dennoch eine Nummer zu Groß für das junge Salzburger Team. Da Chelsea London Dinamo Zagreb zu Hause mit 2:1 besiegte, wechselt Salzburg als Gruppendritter im Frühjahr in die Europa League.

RB Leipzig im Achtelfinale

In Gruppe F fixierte Real Madrid mit einem klaren 5:1 gegen Celtic Glasgow den Gruppensieg. Dahinter sicherte sich RB Leipzig mit einem 4:0-Sieg bei Schachtar Donetsk den zweiten Aufstiegsrang. Die Ukrainer spielen im Frühjahr in der Europa League.

In Gruppe G war bereits vor dem letzten Spieltag alles klar. So war es wenig verwunderlich, dass sowohl Gruppensieger Manchester City als auch Borussia Dortmund den ein oder anderen Spieler schonte. Die Engländer siegten dennoch mit 3:1 gegen den FC Sevilla. Dortmund beendete die Gruppenphase mit einem 1:1 in Kopenhagen.

In Gruppe H ging es im Fernduell zwischen Paris SG und Benifca Lissabon um dem Gruppensieg und zwischen Juventus Turin und Maccabi Haifa um den Platz in der Europa League. Am Ende siegte Paris in Turin mit 2:1 und holte sich den ersten Platz vor Benfica Lissabon. Die Portugiesen siegten in Haifa mit 6:1 und sorgten dafür, dass Juventus in die Europa League wechselt.

self all Open preferences.