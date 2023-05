Buchtipp der Woche: "Girl in pieces" von Kathleen Glasgow

Trigger-Warnung: »Girl in Pieces« gibt schonungslose Einblicke in Charlottes Gefühlswelt und regt zum Nachdenken an. Noch nie wurden Themen wie das Ritzen und Suizid so eindringlich beschrieben. Am Ende beweist der Jugendroman auch: Es lohnt sich, für das Leben zu kämpfen! »Girl in Pieces« ist ein mutiges Jugendbuch, dass nicht nur Young-Adult-, sondern auch All-Age-Leser/innen fesselt.