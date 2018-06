Gipfeltreffen: Rodman verteidigt unter Tränen Beziehung zu Kim

Auch Rodman hielt sich zu diesem Anlass in dem Stadtstaat in Südostasien auf. “Ich habe Morddrohungen bekommen”, sagte der frühere Spitzensportler und brach in Tränen aus. “Ich konnte nicht mal nach Hause gehen… Ich musste mich 30 Tage lang verstecken”, beschrieb er die Feindseligkeit, die er wegen seiner Freundschaft zu Kim erlebt habe.

Für das Interview trug Rodman eine Kappe mit Trumps Wahlkampfslogan “Make America Great Again” (Macht Amerika wieder großartig) sowie ein T-Shirt seines Kryptowährungssponsors.

Der ehemalige Basketball-Champion ist mindestens fünf Mal nach Nordkorea gereist. Er bezeichnet Kim als “Freund fürs Leben”. Im vergangenen Jahr hatte er Kim ein Exemplar von Trumps Bestseller “The Art of the Deal” von 1987 mitgebracht. Rodman reiste nun eigens zum Gipfel nach Singapur – ob er dort erneut mit Kim zusammentreffen würde, war aber unklar.