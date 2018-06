Gipfel von Trump und Putin findet am 16. Juli in Helsinki statt

Das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wird am 16. Juli in der finnischen Hauptstadt Helsinki stattfinden.

Dies teilten das Weiße Haus und der Kreml am Donnerstag zeitgleich mit. Im Vorfeld war auch über Wien als Gipfelort spekuliert worden.

Die Regierungen beider Länder hatten den Gipfel am gestrigen Mittwoch vereinbart und zugleich mitgeteilt, dass Ort und Datum am heutigen Donnerstag verkündet werden. US-Präsident Trump bestätigte am Mittwochabend, dass Helsinki als Gipfelort infrage komme.