Die große Gina Lollobrigida ist tot.

Die italienische Filmlegende, die als Sexsymbol, Fotografin, Bildhauerin und auch UN-Botschafterin ein Weltstar war, ist im Alter von 95 Jahren verstorben, wie ihre Familie mitteilte. Lollobrigida war neben Sophia Loren und Claudia Cardinale eine der großen Diven des italienischen Nachkriegskinos und stand mit den größten Filmstars vor der Kamera. In Anlehnung an einen ihrer Filme wurde sie lange als schönste Frau der Welt bezeichnet. Rom. Geboren am 4. Juli 1927 östlich von Rom, spielte Lollo , so ein weiterer Spitzname, in mehr als 60 Filmen, wobei ihr letzter über 20 Jahre zurückliegt. Im vergangenen September wurde die Schauspielerin aus der Klinik entlassen, nachdem sie sich bei einem Sturz zu Hause einen Oberschenkelbruch zugezogen hatte.