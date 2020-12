Gin-Degustation und Co. für zu Hause: Home-Events für Unterhaltung in Covid-Zeiten

Mit "Peerfect Moments" bringt Eventmanagerin Karin Peer Events ins heimische Wohnzimmer. Wie das funktioniert, verrät sie im VOL.AT-Interview.

Mit ihrer Firma plant Karin Peer aus Wolfurt unterschiedlichste Veranstaltungen, egal ob Firmenfeier, Gala oder Geburtstag. In Coronazeiten können viele dieser Events leider nicht stattfinden oder müssen verschoben werden. Die Eventmanagerin hat sich dadurch aber nicht unterkriegen lassen. Kurzerhand hat sie mit "Peerfect Moments" eine Reihe von Events für zu Hause entwickelt. Die Idee dazu schwirrte ihr schon länger im Kopf herum, in Coronazeiten fand sie Zeit sie umzusetzen.

Kissenschlacht und Rammstein

Peer bietet verschiedene Pakete für Home-Events an. Wer eine der Veranstaltungen bestellt, bekommt alles, was er dafür braucht nach Hause geliefert oder kann es bei Peer abholen. "Kissenschlacht" bringt mit Kissen, Schokolade und Co. alle Utensilien für einen lustigen Pärchenabend. Außerdem gibt es eine Rum- und Gin-Degustation für zu Hause und ein Rammstein-Paket mit passendem Soundtrack. Für alle Pakete hat sie mit heimischen Unternehmen zusammengearbeitet, alle Produkte stammen aus dem Ländle.