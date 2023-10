"Gilmore Girls"-Star Milo Ventimiglia überrascht mit heimlicher Hochzeit

Der Bad-Boy in "Gilmore Girls" und "This is Us"-Star Milo Ventimiglia überrascht mit heimlicher Hochzeit - Jarah Mariano ist die Auserwählte des Schauspielers.

„This is Us“-Star hat heimlich Ja gesagt

Der Darsteller Milo Ventimiglia, der durch seine Rollen in „This is Us“ und „Gilmore Girls“ in den Fokus der Öffentlichkeit rückte, hat vor Kurzem geheiratet. Es stellt sich heraus, dass das Model Jarah Mariano die Auserwählte des Schauspielers ist. Trotz seiner zurückhaltenden Natur bezüglich seines Privatlebens wurde nun bekannt, dass die beiden bereits vor einigen Monaten geheiratet haben, wie das Magazin „People“ berichtet hat.

Heimliche Hochzeit

Ein Sprecher des Paares teilte mit, dass die Hochzeit zu Beginn des Jahres im engsten Kreis von Familie und Freunden stattfand. Weitere Details zur Feier wurden nicht bekannt gegeben.

Der Schauspieler äußerte sich einmal in der Show „Watch What Happens Live“ über die Qualitäten, die eine Frau mitbringen sollte, nämlich: „Ehrlichkeit, Authentizität und Intellekt“. Es scheint, dass er diese Eigenschaften in Jarah gefunden hat.

Seine Karriere im Überblick

Der Durchbruch als Serien-Star gelang ihm mit "Gilmore Girls", in der er die Rolle des Jess spielte, dem „Bad Boy“ und gelegentlichen Freund von Rory Gilmore. Er hat auch in Filmen wie „Rocky Balboa“ und „Creed II“ mitgewirkt.

In der preisgekrönten Serie „This Is Us - Das ist Leben“, in welcher es um drei Personen geht, die am gleichen Tag geboren wurden, übernahm er die Rolle des Familienvaters Jack Pearson.