Gigantische antike Statue mit 3D-Technik wieder zum Leben erweckt

Antike trifft auf moderne Technik: In Italien wurde ein Replik einer antiken Statue mithilfe von 3D-Technik hergestellt. Vom Original sind nur noch einzelne Körperteile übrig.

Die Überreste einer kolossalen Statue, die der römische Kaiser Konstantin der Große nach 312 n. Chr. selbst in Auftrag gab, sind eine große Touristenattraktion in Rom.

Moderne Technik erweckt die Vergangenheit wieder zum Leben

Dank moderner Technik steht nun aber auch wieder eine vollständige Version der Kaiser-Statue in Rom. Die Skulptur, die Konstantin den Großen darstellt, wurde mithilfe von 3D-Technologie, die mit Scans der neun verbliebenen Originalteilen der Statue arbeitete, erbaut. Nun wurde die neue Statue, die in einem Garten der Kapitolinischen Museen in Rom steht, enthüllt. Um die Ecke, nur wenige Meter entfernt, können die Überreste des Originals bewundert werden.