Giesswein: Sneakers aus Österreich erobern Hollywood

Bequem und nachhaltig: Gwyneth Paltrow löst in der Traumfabrik Hollywood einen Sneaker-Trend aus.

Firmensitz in Tirol

Giesswein ist in Brixlegg in Tirol zuhause. In einer Aussendung heißt es über die Sneakers von Gwyneth Paltrow: "Der superweiche 3D-Stretchstoff für die beliebten Merino-Sneaker wird aus 100 Prozent mulesingfreier Merinowolle hergestellt. Das Multitalent sorgt durch seine natürlichen Luftkammern nicht nur für eine optimale Temperaturregulierung, sondern kann auch bis zu einem Drittel ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen ohne sich klamm anzufühlen. So wird unangenehmer Fußschweiß oder Regen im Faserinneren gespeichert und langsam nach außen abtransportiert. Bakterien haben keine Chance - Dank der speziellen Faserstruktur können sich die kleinen Lebewesen nicht in der Wolle festsetzen und üble Gerüche werden verhindert. Ein weiterer Vorteil: Die Merino Runners können einfach bei 30°C in der Waschmaschine gewaschen werden."