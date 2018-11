Das Theater Hörbranz zeigt das Lustspiel „Gib dem Affen Zucker…“ Das passende Synonym in Hörbranzer Mundart wäre “ Honig ums Mul striecha“

Die Redewendung “Dem Affen Zucker geben” stammt noch aus Zeiten, in denen ein Leierkastenmann durch die Stadt zog, Meist hatte er ein Äffchen dabei das Kunststücke zu seiner Musik machte. Um das Äffchen jedoch bei Laune zu halten, musste er ihm hin und wieder ein Stückchen Zucker geben. Eine der witzigsten Verwechslungskomödien mit dem Originaltitel:“ So lang es Männer gibt…“ von Gerd Meier.

Es spielt in einer Zeit, in der ein Mann als etwas Besonderes galt, wenn er Mitglied einer angesehenen Loge (Männerverein) war. Da empfiehlt es sich auch für Hermann Dreher sich einer Loge anzuschließen, denn seine Schwiegermutter Caroline Bornhof und seine junge Frau Marie lassen ihm gar keine andere Wahl. Dass Hermanns Schwiegervater Alfred Bornhof nur behauptet Mitglied einer Loge zu sein, stattdessen aber lieber seine Abende in einem Lokal mit zweifelhaftem Ruhm verbringt kommt Hermann gerade recht, ist er doch selber in einem anderen Lokal namens „Rote Lola“ Stammgast. So werden aus beiden vermeintlichen Logenbrüdern zwei Schummelbrüder – bis echte Logenbrüder im Haus auftauchen…Turbulente Verwicklungen sind nun die Folge.