Gianni Infantino als FIFA-Präsident wiedergewählt

Gianni Infantino ist wie erwartet als FIFA-Präsident im Amt bestätigt worden.

Der 52 Jahre alte Schweizer wurde am Donnerstag beim Kongress des Fußball-Weltverbands in Kigali zum insgesamt dritten Wahl an die Spitze gewählt, er tritt seine zweite vollständige Amtszeit an. Die Abstimmung in der BK Arena der Hauptstadt von Ruanda erfolgte per Akklamation - die Delegierten zeigten mit Applaus ihre Zustimmung. Infantino war der einzige Kandidat.