Gianluigi Nuzzi: Franziskus ist Vatikans letzte Chance

Der italienische Autor und Journalist Gianluigi Nuzzi befasst sich in "Erbsünde" mit den dunklen Seiten der Kurie. Wir sprachen mit ihm in Schwarzach über die Chancen von Wandel innerhalb der Kirche.

Organisiert von “Das Buch” präsentierte Gianluigi Nuzzi am Mittwochabend sein neuestes Werk im Vorarlberger Medienhaus in Schwarzach. In “Erbsünde. Papst Franziskus’ einsamer Kampf gegen Korruption, Gewalt und Erpressung” behandelt er wieder die Abgründe der katholischen Kurie, während und vor der Ära Franziskus: Pädophilie, Gier, Reformunwilligkeit.