Ghosns Verteidiger legen Beschwerde gegen Inhaftierung ein

Die Verteidigung des in Japan angeklagten ehemaligen Nissan-Chefs Carlos Ghosn hat beim Obersten Gericht Beschwerde gegen die erneute Inhaftierung des 65-Jährigen eingereicht.

Das gab das Bezirksgericht am Mittwoch bekannt. Sein Anwalt hatte am Vortag eine Videobotschaft Ghosns veröffentlicht, in der er von einer “Verschwörung” und einem “hinterhältigen Angriff” durch Ex-Kollegen sprach.

Ghosn in Untersuchungshaft

Am 19. November vergangenen Jahres war Ghosn in Tokio in Untersuchungshaft genommen worden. Er wurde angeklagt und erst nach monatelanger Haft gegen Kaution entlassen. Knapp vier Wochen nach seiner Freilassung wurde er vergangenen Donnerstag erneut in Untersuchungshaft in Tokio genommen.