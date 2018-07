„Ghörige Action“ für „ghörige Vorarlberger“

Kinky München als VIP, Wakeboarden, Funworld, Klettergarten, Misterdinner, Modelcoachings, Personal Training – das alles und mehr erwartet die Misterwahl-Kandidaten.

Programm lässt keine Wünsche offen

Die Top-Kandidaten dürfen sich auf ein unvergessliches Abenteuer freuen. Es ist bereits angerichtet: So geht es mit dem Mister-Partybus zur legendären Kinky in München – VIP-Lounge und Misterdinner inklusive! Beim Wakeboarden am Bodensee dürfen die Jungs zeigen, was sie drauf haben. Teamchallenges in der Funworld und im Klettergarten Damüls runden das Programm ab. Obendrauf gibt es Model- und Bühnencoachings sowie ein Personal Training bei Magic Fit in Dornbirn, wo die Kandidaten außerdem über die gesamte Vorbereitungszeit gratis an die Geräte dürfen! Da sollte wirklich für jeden was dabei sein, also gleich bewerben und unter Garantie eine unvergessliche Zeit erleben.