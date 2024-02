Gezielter Drohnenangriff im Irak: US-Militär eliminiert führenden Terror-Kommandeur

Ein hochrangiger Kommandeur der von Iran unterstützten Hisbollah-Brigaden wurde bei einem Drohnenangriff in Bagdad getötet.

In einer entschiedenen Reaktion auf frühere Angriffe gegen US-Soldaten hat das US-Militär einen führenden Terror-Kommandeur in der irakischen Hauptstadt Bagdad durch einen gezielten Drohnenangriff neutralisiert.

Menschen beobachten, wie ein Fahrzeug, das von einem Drohnenangriff getroffen wurde und dabei angeblich drei Personen, darunter zwei Führer einer pro-iranischen Gruppe, tötete, in Bagdad am 7. Februar 2024 abtransportiert wird.

Präzisionsschlag gegen Terror-Netzwerk

Der Kommandeur wurde für seine direkte Beteiligung an Planungen und Angriffen gegen US-Streitkräfte in der Region verantwortlich gemacht. Die Operation zielt darauf ab, ein deutliches Signal an jene zu senden, die die Sicherheit amerikanischer Truppen bedrohen.

Keine zivilen Opfer gemeldet

Hintergrund der Operation

Die Tötung des Kommandeurs folgt auf eine Serie von Vergeltungsmaßnahmen der USA als Antwort auf den Tod dreier US-Soldaten am 28. Januar nahe der syrischen Grenze in Jordanien. Seit einem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 haben vom Iran finanzierte Terrorgruppen fast täglich Angriffe auf US-Militärbasen im Irak und in Syrien durchgeführt.