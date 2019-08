Gewitter ziehen über Vorarlberg - Starkregen möglich

Bereits in den frühen Morgenstunden blitzte und donnerte es vor allem im Norden des Landes. Am Vormittag wird die Lage zwar etwas besser, in den Nachmittags- und Abendstunden könnten die Gewitter wieder heftiger werden. Lokal ist sogar Starkregen möglich.

Meteo France

Prognose für morgen Mittwoch

Anfangs leicht föhnig aber schon stark bewölkt. Von der Schweiz her erreichen Regenschauer bereits am Vormittag das Ländle. Die zweite Tageshälfte sieht durchwegs regnerisch und trüb aus, stellenweise sind kräftige Regengüsse und Gewitter mit dabei. Abends lockern die Wolken im Rheintal und der Bodenseeregion auf. Vorübergehend weniger warm. Tiefstwerte: 14 bis 19 Grad. Höchstwerte: 17 bis 22 Grad.