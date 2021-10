"Gewisse Zielgruppen haben sich von der Kultur verabschiedet"

Hans-Joachim Gögl, Künstlerischer Leiter der "Montforter Zwischentöne", sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Pandemie und die Planung des Ungewissen.

Am 4. November gehen die "Montforter Zwischentöne" in die nächste Runde. Die Corona-Pandemie hat besonders in der Kulturbranche für Probleme gesorgt, jetzt werde noch mit deutlich weniger Ticketeinnahmen gerechnet, wie der Künstlerische Leiter Hans-Joachim Gögl am Freitag in "Vorarlberg LIVE" sagt. Das Feldkircher Kulturevent habe zwar vor wenigen Tagen den Break-Even-Point erreicht, viele Institutionen hätten aber mit großen Einbußen zu kämpfen. Gögl will den Austausch mit dem Publikum forcieren, aber man müsse sich darüber klar werden, das "eine gewisse Zielgruppe sich von der Kultur verabschiedet hat".