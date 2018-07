Gewinne mit VOL.AT, den VN und dem SC Austria Lustenau eine VIP-Saisonkarte!

Die WM in Russland neigt sich langsam dem Ende zu, doch Schluss mit Fußball ist noch lange nicht. Denn jetzt darf wieder bei der Regionalliga mitgefiebert werden. Und wo ließe es sich schöner als auf einem VIP-Platz auf der Haupttribüne des Planet Pure Stadions jubeln!?

Denn der Gewinner bzw. die Gewinnerin unseres großen WM-Schätzspiels – an dem übrigens schon rund 3.100 Personen teilgenommen haben – erhält eine VIP-Saisonkarte für den SC Austria Lustenau im Wert von 840 Euro. Dazu gehört neben dem reservierten Sitzplatz auf der Haupttribüne die Verpflegung ab einer Stunde vor und bis eine Stunde nach dem Spiel. Eine runde Sache also – ganz wie der Ball, der noch bis zum 15. Juli in Russland rollt. Auf dem heimischen Rasen dagegen, müssen die Lustenauer am 27. Juli ihr Können beweisen – der SK Austria Klagenfurt ist dann im Planet Pure Stadion zu Gast.