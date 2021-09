"Gewessler soll Wunsch der Bevölkerung nachkommen"

IV-Präsident Martin Ohneberg betont kurz vor der Präsentation der Evaluierung erneut die Wichtigkeit des geplanten Straßenbauprojekts S18.

"Das muss auch Gewessler erkennen"

Das daraus abgeleitete Ergebnis aus der Umfrage sei laut Ohneberg klar: „Wir hören ständig von den Gegnern der S18, dass die Bevölkerung nicht hinter dem Projekt steht und es ablehnt. Es gibt aber mehr als doppelt so viele Befürworter, wie es Gegner gibt. Das muss auch Verkehrsministerin Gewessler in Wien bei ihrer Evaluierung des Vorarlberger Straßenprojekts erkennen und dem Wunsch der Bevölkerung nach einer Verkehrsentlastung nachkommen“, meint Ohneberg.

"Nicht nachvollziehbarer Prozess"

Auch über die Tatsache der Evaluierung herrscht Irritation, so Ohneberg: „Das für die gesamte Region so wichtige Projekt wird seit Jahren auf die unterschiedlichsten Varianten geprüft, auch Umweltkriterien wurden dabei berücksichtigt. Die CP-Variante wurde von der ASFINAG als die geeignetste Variante ausgewählt, außerdem ist die Umweltverträglichkeitsprüfung ohnehin noch Teil des weiteren Prozesses. Die Ministerin evaluiert nun die kürzlich getroffene Entscheidung in einem intransparenten und nicht nachvollziehbaren Prozess. Diese Vorgehensweise ist gerade mit Blick auf die Zahl der Befürworter der S18 nicht akzeptabel“, so der IV-Präsident.