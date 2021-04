Gewerkschaft pocht auf Arbeitslosengeld-Erhöhung

Gewerkschafter Reinhard Stemmer hofft auf Arbeitslosengeld-Erhöhung. Sorge bereitet vor allem die hohe Arbeitslosigkeit in der Gastronomie.

„Am Anfang waren es extrem viele Anfragen von Arbeitnehmern, die Verunsicherung war riesengroß“, sagt Reinhard Stemmer, Vorsitzender des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) in Vorarlberg. Viele Betriebe hätten sich dann aber Gottseidank - auch aufgrund der Intervention der Gewerkschaft - gegen Kündigungen und für Kurzarbeit entschieden.Positiv sei gewesen, dass in der Coronazeit die Sozialpartnerschaft wieder mehr gelebt wurde. So sei man auch gemeinsam zur Regierung gegangen und habe dadurch einiges umsetzen können, so Stemmer im Studio bei „Vorarlberg LIVE“. Mit dem Homeoffice-Modell kann die Gewerkschaft indes gut leben, „weil es auf gegenseitiger Zustimmung von Mitarbeitern und Arbeitgeber beruht.“ Allerdings berge Homeoffice immer auch die Gefahr der Abschottung.