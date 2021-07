"Gewaltbereitschaft wird importiert"

Nach dem vereitelten Anschlag auf einen tschetschenischen Dissidenten findet Bundeskanzler Sebastian Kurz klare Worte.

Erst am Dienstag wurde bekannt, dass Ende Juni ein Anschlag eines Tschetschenen auf einen Dissidenten in Bregenz vereitelt werden konnte. Es habe bereits in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit dieser Gruppe gegeben, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE" sagt.