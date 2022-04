Getzner Werkstoffe: Positive Geschäftsentwicklung

Das Unternehmen verzeichnet einen Umsatz 2021 von 134 Mio. Euro – eine Steigerung gegenüber 2020 von 27 Prozent.

Getzner erwirtschaftete 2021 mit knapp 490 Mitarbeitenden weltweit einen Umsatz von 134 Millionen Euro. Das zweistellige Wachstum in der Höhe von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist zu einem Teil auf Preissteigerungen aufgrund von Rohstoffteuerung zurückzuführen, mehr noch aber das Ergebnis einer anhaltend hohen Nachfrage nach Schwingungsschutz-Lösungen. „Wir befinden uns in herausfordernden Zeiten, trotzdem sind wir zuversichtlich. Gerade globale Zukunftsthemen, wie der Ausbau des Schienenverkehrs oder eine nachhaltige Stadtentwicklung, erfordern einen innovativen Erschütterungsschutz – und die Qualität unserer Lösungen überzeugt. Deshalb sind uns die meisten Abnehmer in den Märkten treu geblieben – auch in volatilen Zeiten wie diesen, das ist sehr wichtig“, erklärt Jürgen Rainalter, Geschäftsführer von Getzner.

Trotz Corona elf Millionen Euro investiert

Getzner investierte im vergangenen Jahr elf Millionen Euro in den weiteren Ausbau des Unternehmens inklusive Nachhaltigkeitsprogramme. Neben der Digitalisierung der Prozesse wurde und wird, ganz im Sinne der Zukunftsfitness, auch in die Internationalisierung und in eine nachhaltige Energieversorgung investiert: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Energiebedarf aus erneuerbaren Energiequellen zu beziehen. Die Energieversorgung erfolgt daher schon heute zu einem großen Teil über unser unlängst erneuertes Kleinwasserkraftwerk und die Photovoltaik-Anlage auf dem 2021 eröffneten Erweiterungsbau“, erklärt Jürgen Rainalter.

Effizienzprogramm

Im vergangenen Jahr leitete Getzner einen neuen Strategieprozess in die Wege, um das Unternehmen noch besser auf das angestrebte internationale Wachstum und die sich ändernden Marktbedingungen vorzubereiten: In mehreren Unternehmensbereichen gibt es Initiativen zur weiteren Verbesserung der Zukunftsfitness, Abteilungen wurden synergiebedingt zusammengelegt, andere sind neu entstanden, weshalb auch aktuell neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht werden. Dem gegenüber stehen eine Verknappung von Rohstoffen und massive Preissteigerungen als Folge der Corona-Pandemie: „Aufgrund der Entwicklungen im Rohstoffmarkt sind wir leider gezwungen, die Preise für unsere Produkte anzupassen. Wir sind mit Mehrkosten in Millionenhöhe konfrontiert, kriegsbedingt hat sich die Situation aktuell sogar noch verschärft. Wir sehen aber auch, dass es vielen anderen Unternehmen ähnlich ergeht und hoffen auf das Verständnis unserer Kunden“, erklärt Jürgen Rainalter.

Stabile Nachfrage

Getzner hat sich ambitionierte Ziele gesteckt und ist auf einem sehr guten Weg: „Die längerfristig angesetzten strategischen Maßnahmen greifen gut, das zeigt die Bilanz. Die Geschäftsentwicklung ist, trotz der allgemein angespannten Lage, stabil positiv. Mein Dank gilt in erster Linie unserer Belegschaft, die diesen Weg so engagiert mit uns geht, aber auch unseren Kunden und Partnern auf der ganzen Welt, die vertrauensvoll auf unsere Lösungen setzen“, so Jürgen Rainalter.