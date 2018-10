Getzner Werkstoffe eröffnet Produktionsstandort in den USA

Mitte des Jahres eröffnete Getzner einen eigenen Produktionsstandort in Decatur (IL). Das Unternehmen stellt vor Ort Bahn- und Bauprodukte, wie zum Beispiel Zwischenplatten und Gebäudelagerungen, her – und dies mit Rohstoffen aus den Vereinigten Staaten. Auch die bestehende US-Zentrale in Charlotte (NC) baut aus.

Um den nordamerikanischen Markt weiter zu erschließen, hat Getzner einen eigenen Produktionsstandort in Decatur, Illinois (USA) errichtet. Zu den hergestellten Produkten zählen unter anderem elastische Lager für den Schienenverkehr sowie Gebäudelagerungen aus den von Getzner entwickelten Hightech-Werkstoffen Sylomer®, Sylodyn® und Sylodamp®.

Mit dem neuen Produktionswerk lassen sich die Anforderungen hinsichtlich des Buy America Act erfüllen – nicht nur die Produktion findet in den USA statt, auch die Rohstoffe werden lokal bezogen. Der Buy America Act verpflichtet Firmen für staatlich finanzierte Projekte in den USA hergestellte Produkte zu verwenden. „Die Produktionsanlage eröffnet uns viele neue Möglichkeiten in den USA. Unser Know-how-Zentrum samt Forschung und Entwicklung bleibt jedoch in Bürs. Das ist uns wichtig und das soll auch so bleiben“, unterstreicht Getzner-Geschäftsführer Jürgen Rainalter. Die US-Zentrale in Charlotte in North Carolina baut für weiteres Wachstum ebenso aus und schafft Platz und Infrastruktur für doppelt so viele Mitarbeitende.

Erste Lieferungen bereits erfolgt Der Aufbau der Produktionsanlage in Decatur ist bereits abgeschlossen. Dazu wurden eine bereits vorhandene und strategisch günstig gelegene Halle renoviert, Infrastruktur geschaffen und Maschinen aufgebaut und die Produktion schrittweise hochgefahren. Erste Lieferungen an die Kunden sind bereits erfolgt. Vor Ort bestehen darüber hinaus vorteilhafte Voraussetzungen, um bei Bedarf zu erweitern.

Die Eröffnung des neuen Standortes. ©Getzner

Hightech-Werkstoffe made in the USA Mit der Eröffnung des Produktionsstandorts schafft Getzner in den USA neue Arbeitsplätze. „In den ersten zwei Jahren werden wir Mitarbeiter von Bürs entsenden, welche ihre neuen Kollegen nach und nach einschulen“, erklärt Andreas Denk, Geschäftsführer von Getzner USA.

Erweiterung der US-Zentrale in Charlotte Die Entwicklung von Getzner in den USA wirkt sich auch auf das US-Headquarter in North Carolina aus. Zeitgleich mit dem Aufbau des neuen Produktionsstandorts in Decatur expandiert ebenso das Büro in Charlotte. „Wir schaffen Platz für bis zu 16 Personen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf ein sehr angenehmes Umfeld mit modernen und offenen Arbeitsbereichen“, unterstreicht Andreas Denk.

Kooperation mit voestalpine VAE Erst vor kurzem verkündeten Getzner und voestalpine VAE, der globale Marktführer für Eisenbahnweichensysteme, eine weltweite Kooperation für elastische Lösungen im Bahnbereich. Der neue Produktionsstandort in Decatur bringt auch Vorteile für die Zusammenarbeit mit der VAE, beziehungsweise deren US-Tochter voestalpine Nortrak. Die Kooperationsvereinbarung beinhaltet die Vermarktung, Produktentwicklung und Produktion von speziellen Produkten für den Eisenbahnoberbau. „Die Zusammenarbeit und der Know-how-Transfer schaffen für beide Unternehmen und unsere Kunden einen Mehrwert. Unser neuer Produktionsstandort befindet sich direkt bei einer Nortrak-Niederlassung. Dadurch können wir auch einen noch besseren und schnelleren Kundensupport vor Ort gewährleisten“, fasst Andreas Denk zusammen.

Getzner in den USA Getzner Werkstoffe ist seit über 20 Jahren in Nordamerika tätig. Die Niederlassung in Charlotte gibt es seit 2013. Getzner realisierte in der Vergangenheit bereits mehrere renommierte Projekte in Nordamerika. Ein besonderes Bau-Referenzprojekt ist der Schwingungsschutz des über einem Bahntunnel errichteten, 130 m hohen „Rushmore-Towers“ in Manhattan (NY). Weitere Referenzen sind zum Beispiel das fünfzehnstöckige Wohnhaus „The Touraine“ an der Upper East Side (NY) sowie die in Bahnnähe gelegene Public School PS 339 in Woodside, Queens (NY). Getzner USA ist zwischen 15 und 17. Mai 2018 auf dem International Crosstie and Fastening System Symposium in Urbana, Illinois, vertreten. Von 27.–28. August 2018 wird sich das Unternehmen auf der Internoise – Fachmesse für Lärmbekämpfung und Lärmschutztechnik – in Chicago präsentieren.

Factbox Getzner USA

Gründung: 2013 (als Tochter von Getzner Werkstoffe)

Geschäftsführer: Andreas Denk

Verantwortlicher für den Aufbau des neuen Werks: Michael Kessler

Geschäftsbereiche: Bahn, Bau, Industrie

Standorte: Charlotte, North Carolina (Zentrale), Decatur, Illinois (Produktion)

Mitarbeiter: 11

Produkte: Bahn- und Bauprodukte wie Zwischenplatten oder Gebäudelagerungen

Eröffnung Produktion: Sommer 2018

Start Auslieferung aus Decatur: Sommer 2018