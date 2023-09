Getunte Mofas und Mopeds im Duell

Spannende Rennen bei der 16. Auflage des Mofa- und Minicrossrennens.

Krumbach. Im Gegensatz zum Vorjahr, als sich die Teilnehmer eine wahre Schlammschlacht lieferten, hatte der Wettergott beim heurigen Mofa- und Minicrossrennen in Krumbach ein Einsehen. Bei prächtigem Spätsommerwetter und besten Streckenverhältnissen lieferten sich die jeweils etwa 70 Starter aus Vorarlberg und Deutschland auf dem berüchtigten „Brauereiring“ an den beiden Renntagen packende Duelle. Die 25 freiwilligen Helfer des Vereins „Off-Roader“ mit Obmann Roland Steurer an der Spitze sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Mit Ausnahme von ein paar kleineren Blessuren, die alle glimpflich endeten, verlief das Event ohne gröbere Zwischenfälle.