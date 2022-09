Getunte Mofas auf der Rennstrecke

Krumbach. Nach einer zweijährigen corona- beziehungsweise witterungsbedingten Pause geht am Samstag, 10. sowie am Sonntag, 11. September das bereits legendäre Mofa- und Minocrossrennen in Krumbach über die Bühne. Bei der 15.

Auflage des bei Motorsportfans äußerst beliebten, vom Verein „Off-Roader“ organisierten Events liefern sich an den beiden Renntagen getunte Mofas, Mopeds und Roller bis 85 Kubik sowie Sonderfahrzeuge und Traktoren spannenden Duelle auf dem berüchtigten Brauerei-Ring. Am Samstagabend kommen alle Nachtschwärmer auf ihre Kosten, dann steigt nämlich die After Race Party (Eintritt ab 16 Jahren). Der Ausweichtermin bei schlechter Witterung ist eine Woche später. Alle weiteren Infos zur Anmeldung sowie zum Programmablauf sind unter www.off-roader.at ersichtlich.