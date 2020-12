Gesundheitsministerium trifft weitere Vorkehrungen zur Verhinderung der Vogelgrippe

Europaweit steigen die Fälle von Vogelgrippe. Daher wurde eine Bundesverordnung mit Schutzmaßnahmen erlassen - diese betrifft mehrere Vorarlberger Gemeinden entlang von Bodensee und Rhein.

Aufgrund der europaweit steigenden Fälle von Vogelgrippe sowohl bei Wildvögeln als auch beim Hausgeflügel hat das zuständige Gesundheitsministerium Vorkehrungen zur Verhinderung des Eintrages von Krankheitserregern in den Geflügelbestand verordnet. Die Maßnahmen beziehen sich auf die bekannten Risikogebiete entlang von Seen und großen Fließgewässern in Österreich. In Vorarlberg gilt das für die Gemeinden entlang des Bodenseeufers und des Rheins. Mit den Maßnahmen soll eine Verbreitung des Virus und das Übergreifen auf Hausgeflügel-Bestände verhindert werden.