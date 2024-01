Gesundheitsminister Rauch zu Neuerungen im Psychotherapiegesetz

Live ab 9 Uhr: APA-Video überträgt heute die Pressekonferenz des Gesundheitsministeriums.

Rund ein Viertel der österreichischen Bevölkerung leidet jedes Jahr unter einer psychischen Erkrankung. Die aktuelle Versorgung der betroffenen Menschen deckt den bestehenden Bedarf an psychosozialer Betreuung jedoch leider nach wie vor nicht ab. Nur rund die Hälfte jener Personen, die an einer psychotherapeutischen Behandlung interessiert sind, können diese auch in Anspruch nehmen.