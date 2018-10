Gesundheitliche Probleme: Cathy Lugner zieht sich zurück

Cathy Lugner schockte jetzt mit einem Instagram-Foto ihre Fans. In einem Statement gab die 28-Jährige jetzt ihren Rückzug bekannt.

In einem Schreiben richtete sich Cathy Lugner am Mittwoch direkt an ihre Fans: “Leider habe ich seit längerem mit unschönen Befunden zu kämpfen und heute erneut eine Untersuchung mit niederschlagenden Ergebnissen erhalten”, schreibt die Ex-Frau von Mörtel Lugner. “Somit werde ich mich aufgrund gesundheitlicher Probleme erstmal zurückziehen.”